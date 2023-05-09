Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: После разгрома ВСУ Зеленский сбежит из Украины Фото: REUTERS

После разгрома ВСУ Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из Украины, об этом заявил в интервью бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

«Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы», - подчеркнул Макговерн.

Аналитик отметил, что следующие месяцы могут стать для ВСУ настоящей катастрофой.

«Когда так называемое контрнаступление Украины провалится, а может и вовсе не начнется, то произойдет иной процесс», - пояснил Макговерн.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая Реймонд Макговерн заявил, что Зеленский лжет, когда говорит, что украинские войска не атакуют новые российские регионы.

«Украина не раз нападала на (новые) российские регионы на протяжении последних месяцев», - заявил Макговерн.

Он добавил, что речь идет не только о Донецке и Луганске, но и о других территориях. При этом от действий украинской армии страдают мирные жители.

В апреле экс-аналитик ЦРУ заявил, что в США переоценили возможности ВСУ, неверная оценка ситуации может обернуться против Вашингтона и привести к тому, что США не одержат победы в конфликте с Россией.