Жена экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Марина Порошенко, жена экс-президента Украины Петра Порошенко, оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, опубликовавшие видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.

«Украина страдает от украинского нашествия», - заявила жена экс-президента Порошенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее оговорки ее мужа - Петра Порошенко становились частью фольклора. Все помнят его фразы про «сапог украинских оккупантов» и «подлость украинской власти».

В сентябре 2018 года на тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с очередным ежегодным посланием к Верховной Раде. Порошенко порадовал украинцев некоторыми перлами, которые становились особо смешными, если сопоставить его заявления с реальностью.

- Мы с вами организовали трансатлантическую коалицию за Украину.

- Я, как президент, гарантирую честные выборы президента и парламента.

- Президент в условиях конфликта ни разу не попросил об увеличении своих полномочий. Ни разу.

Напомним, в 2017 году перед началом «Евровидения» первая леди незалежной Марина Порошенко вышла на сцену в сине-желтом сарафане и, периодически пошатываясь у микрофона, обратилась к участникам конкурса на ломаном английском языке.

Видео ее выступления стремительно разлетелось по сети. Многие пользователи интернета предположили, что Марина Порошенко вышла на сцену нетрезвой.