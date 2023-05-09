Axios: Такер Карлсон планирует объявить войну уволившему его каналу Fox News Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон собирается объявить войну уволившему его телеканалу, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника», - говорится в публикации.

По данным издания, Карлсон занят созданием своей собственной «медиа-империи».

В статье отметили, что для достижения цели Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.

Как писал сайт KP.RU, самая рейтинговая в США авторская телепрограмма была закрыта на Fox News, но медиакорпорация не расторгла с Карлсоном контракт, который действует до января 2025 года, и продолжает выплачивать журналисту зарплату.

8 мая американский журналист Джексон Хинкл заявил, что телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за Зеленского.

Он подчеркнул, что это произошло из-за бесстрашных репортажей Карлсона о безумии всего, что касается Украины и Зеленского.

Ранее Карлсон заявил, что для установления мира между Россией и Украиной, надо оставить в покое Крым и Донбасс.

Ведущий подчеркивал, что Крым был, и останется российским портом, как и все территории, где проживают русскоговорящие люди.