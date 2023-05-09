Подпольщик Николаева: Украинским солдатам после ударов «Солнцепеков» раздавали психотропные препараты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командиры ВСУ раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после ударов российских «Солнцепеков», об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на активиста подполья из Николаева.

Ранее активист заявлял, что одного из его товарищей мобилизовали, и тот сообщал, что после ударов «Солнцепека» у украинских бойцов начинается паника.

«Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы...», - пояснил подпольщик. Также он отметил, что дают еще стимуляторы, чтобы пропало чувство усталости.

По его словам, врачи рассказали его служащему в ВСУ товарищу, что спустя три месяца начинаются проблемы с сосудами, давлением и другие проблемы.

«Появляется сумасшедшая агрессия, стенокардия и так далее», - уточнил активист.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года появлялись рассказы наших ребят, участвующих в СВО, о том, что украинские солдаты идут в атаку «под наркотой». Похожи на зомби, которых плохо останавливают пули...

Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко рассказал, что разработчики из ряда западных стран испытывали на территории Украины сильные наркотические анальгетики.

По его данным, речь идет о наркосодержащих «лекарствах против страха», разработанных специально для военнослужащих Североатлантического альянса.

По словам Докашенко, это суперсовременные разработки, для создания подобного рода препаратов необходимы самые современные и крупные фармацевтические мощности.

Напомним, что в конце лета 2022 года глава войск РХБЗ Игорь Кириллов заявлял, что в медцентре «Фармбиотрест» в освобожденном от ВСУ городе Рубежное в ЛНР были обнаружены доказательства того, что на территории Украины, в частности, на ее тогда восточных землях, на протяжении ряда лет велись интенсивные клинические испытания нигде не обозначенных медицинских препаратов с побочными эффектами, опасность которых никем и никогда не была определена.