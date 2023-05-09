Что произошло в ночь на 9 мая

В Киеве прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

Новый взрыв прозвучал во вторник утром, 9 мая, в Киеве, заявил депутат Верховной рады Гончаренко. Каких-либо подробностей произошедшего взрыва украинский депутат не сообщил.

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам ни в России, ни на Украине, сообщили в госдепе.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света», - сказал представитель ведомства.

В результате обстрела армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России Абу Хасван, рассказал представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Российские военные пресекли высадку группы украинских диверсантов на семи скоростных катерах на левый берег Днепра в Херсонской области.

Командиры ВСУ раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после ударов российских «Солнцепеков».

Марина Порошенко, жена экс-президента Украины Петра Порошенко, оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну.

«Украина страдает от украинского нашествия», - заявила жена экс-президента Порошенко.

В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщила немецкая газета.