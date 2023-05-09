США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

По информации Associated Press, Вашингтон сообщит об этом во вторник, 9 мая. Новый пакет помощи Киеву будет направлен с целью укрепления систем противовоздушной обороны. В него войдут как сами средства ПВО, так и боеприпасы к ним, а также беспилотные летательные аппараты и финансирование обслуживания различных систем.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной поддержки Украины. В него войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Также в рамках нового пакета помощи ВСУ получит противотанковые комплексы TOW, РПГ AT-4, авиационные ракеты Hydra-70, оборудование для разминирования территорий, грузовики для перевозки тяжелого оборудование и другие виды техники и запчасти к ним.