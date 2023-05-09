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НовостиПолитика9 мая 2023 4:40

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

AP: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

По информации Associated Press, Вашингтон сообщит об этом во вторник, 9 мая. Новый пакет помощи Киеву будет направлен с целью укрепления систем противовоздушной обороны. В него войдут как сами средства ПВО, так и боеприпасы к ним, а также беспилотные летательные аппараты и финансирование обслуживания различных систем.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной поддержки Украины. В него войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Также в рамках нового пакета помощи ВСУ получит противотанковые комплексы TOW, РПГ AT-4, авиационные ракеты Hydra-70, оборудование для разминирования территорий, грузовики для перевозки тяжелого оборудование и другие виды техники и запчасти к ним.