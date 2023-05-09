Мельник назвал пощечиной предкам отказ посла в ФРГ Макеева возложить цветы к советским мемориалам

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ посла Украины в Германии Алексея Макеева возложить цветы к советским мемориалам в Берлине стал оскорблением памяти и пощечиной предкам, считает заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», – заявил он в интервью RND.

По словам Мельника, украинский посол в ФРГ «бросил ему перчатку в лицо». Дипломат отметил, что семь лет трудился в Берлине «потом и кровью» в качестве посла, а теперь его «наследие топчут ногами».

Как писал сайт KP.RU, в этом году посольство Украины в Германии впервые отказалось возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.