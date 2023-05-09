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НовостиПолитика9 мая 2023 5:15

В посольстве России заявили об ухудшении отношений с Японией

Токио хочет «возглавить потуги» единомышленников по усилению давления на Москву, считают в российской дипмиссии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

Фото: REUTERS

Отношения между Россией и Японией имеют тенденцию к ухудшению, заявил заместитель руководителя посольства РФ в Токио Геннадий Овечко.

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат заявил, что Япония как страна, принимающая мероприятия «Группы семи» поставила целью «возглавить потуги» единомышленников по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки Украине. Как напомнил Овечко, Токио под надуманными предлогами ввел против РФ нелегитимные персональные санкции, а также прервал контакты по многим направлениям, заморозил активы Банка России и ввел запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров.

Напомним, генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении Токио продолжать санкционное давление на Россию и оказывать поддержку Украине.

Ранее стало известно, что Япония может запретить экспорт в Россию подержанных автомобилей в случае расширения эмбарго G7.