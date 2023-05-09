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НовостиВ мире9 мая 2023 5:34

Американский журналист Хинкл заявил, что его предкам было бы стыдно за поддержку Украины

США поддерживает нацистских террористов, против которых и воевали их предки, считает он
Роман ПОЛОСИКОВ
Американский журналист Хинкл заявил, что его предками было бы стыдно за поддержку Украины

Американский журналист Хинкл заявил, что его предками было бы стыдно за поддержку Украины

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно видеть то, как сейчас Соединенные штаты поддерживают киевский режим, пропагандирующий нацистские ценности. Такое мнение опубликовал в своем Twitter-аккаунте американский журналист Джексон Хинкл.

— Моим предкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов. Будучи молодыми патриотами, деды помогали уничтожить их во время Второй мировой войны, — заявил Хинкл.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 мая Днем Европы, вместо Дня Победы, после чего на него обрушился шквал критики за фальсификацию истории.

Пользователи социальной сети Twitter обвинили его в трусости, а также в установлении нацизма на Украине такими шагами, при этом с такими заявлениями выступили даже его сограждане.