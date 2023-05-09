Американский журналист Хинкл заявил, что его предками было бы стыдно за поддержку Украины Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно видеть то, как сейчас Соединенные штаты поддерживают киевский режим, пропагандирующий нацистские ценности. Такое мнение опубликовал в своем Twitter-аккаунте американский журналист Джексон Хинкл.

— Моим предкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов. Будучи молодыми патриотами, деды помогали уничтожить их во время Второй мировой войны, — заявил Хинкл.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 мая Днем Европы, вместо Дня Победы, после чего на него обрушился шквал критики за фальсификацию истории.

Пользователи социальной сети Twitter обвинили его в трусости, а также в установлении нацизма на Украине такими шагами, при этом с такими заявлениями выступили даже его сограждане.