Товарооборот России и Японии сократился на 41% в первом квартале 2023 Фото: REUTERS

Товарооборот России и Японии упал на 41% в первом квартале этого года из-за деструктивной позиции Токио, заявил временный поверенный в делах РФ Геннадий Овечко.

«В первом квартале 2023 года после серии не имеющих отношения к рынку ударов торговля сократилась на 41%. Прогнозируется дальнейшее падение из-за перспектив нагнетания нелегитимных антироссийских рестрикций коллективного Запада», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, японские компании всегда рассматривали российский рынок как имеющий свои особенности, но комфортный и перспективный для предпринимательства. Сейчас на деловые круги оказывается сильнейшее давление со стороны Токио и из-за рубежа, заявил замглавы российского диппредставительства в Японии.

Напомним, ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении Токио продолжать санкционное давление на Россию и оказывать поддержку Украине.

В конце 2022 года японское издание Nihon Keizai заявило, что санкционные запреты в отношении России оказывают пагубное влияние на японский бизнес и потребителей, а также ударят по промышленности из-за высокой зависимости от российских энергоресурсов.