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НовостиПолитика9 мая 2023 6:12

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев для встречи с Зеленским

Она приветствует решение Зеленского назначить 9 мая Днем Европы
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев для встречи с Зеленским

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте, также добавив свое фото у вагона поезда.

— Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день, — сказано в публикации.

Она отметила, что считает Киев подходящим местом для того, чтобы встретить День Европы. Глава Еврокомиссии приветствует решение президента Украины назначить этот праздник 9 мая.

Напомним, что ранее Зеленский назначил День памяти и победы над нацизмом 8 мая, после чего официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его Иудой 21 века.

Помимо официальных лиц, с критикой такого решения выступили и пользователи социальной сети Twitter также обрушились на Зеленского с критикой. Среди них есть и граждане Украины, которые недовольны таким решением и фальсификацией истории.