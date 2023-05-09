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НовостиВ мире9 мая 2023 6:23

МИД Китая высылает консула Канады в Шанхае

Она должна покинуть КНР до 13 мая
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Китая высылает консула Канады в Шанхае

МИД Китая высылает консула Канады в Шанхае

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в ответ на высылку китайского дипломата, сообщает Министерство иностранных дел КНР.

«В качестве ответной меры на недобросовестный шаг Канады Китай решил объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд», – сказано на сайте МИД Китая.

Дипломат должна покинуть КНР до субботы, 13 мая. Кроме того, Пекин выразил Оттаве протест в связи с высылкой сотрудника посольства Китая.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что сотрудник китайского посольства в Оттаве объявлен персоной нон грата за попытку вмешательства во внутренние дела страны. При этом канадская разведка публиковала информацию о якобы намерении сотрудника консульства КНР в Торонто воздействовать на члена парламента Канады Майкла Чуна за его критику в адрес Пекина.