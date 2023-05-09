Читатели Die Welt раскритиковали Мельника за резкий выпад в сторону посла Макеева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали замглавы МИД Украины Андрея Мельника за его резкий выпад в сторону посла Украины в Германии Алексея Макеева. Пользователи считают, что так он показал «истинное лицо Украины».

После заявления о том, что нынешний посол Андрей Макеев должен наконец-то начать громко о себе заявлять и требовать поставок немецкого вооружения, а также вступления в НАТО, читатели считают, что такими заявлениями он лишь портит отношение западных союзников.

Также люди отмечают, что многие из-за подобных слов считают украинцев грубыми, а некоторые из пользователей посчитали, что ему с такой позицией стоило бы самому отправиться на фронт, а не отсиживаться в безопасности.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что его дедам было бы стыдно за то, что сейчас США поддерживает Украину, которая пропагандирует нацистские ценности.