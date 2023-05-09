Генсек ООН Гутерреш: мир на Украине сейчас невозможен Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш заявил, что на данный момент конфликт на Украине не может завершиться мирными переговорами. Такое заявление генсека опубликовало испанское издание El Pais.

— Считаю, что в настоящее время мир на Украине невозможен. Обе стороны убеждены в своей победе, — заявил Гутерреш.

Он отметил, что старается прилагать все усилия, чтобы стороны все же начали мирные переговоры и к тому же он выражает надежду на то, что достигнуть мира удастся в соответствии с уставом ООН.

Помимо этого он заявил, что считает маловероятной ядерную эскалацию на Запорожской атомной электростанции.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мирные переговоры по ситуации на Украине могут начаться к концу года благодаря помощи Китая. Именно содействие КНР может стать решающим фактором.