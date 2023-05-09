Путин назвал народ Украины заложником подконтрольного Западу режима

Фото Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Народ Украины является заложником государственного переворота, заявил президента России Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

«Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов», – сказал глава государства.

По мнению российского лидера, к трагедии и катастрофе для украинского народа привели «непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность».

Во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел парад в честь 78 годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. Его по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых прошли солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы, затем состоялся проход военной техники. В этом году в параде участвуют бойцы специальной военной операции на Украине.

Перед началом парада Путин лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья. В ходе своей речи глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным.