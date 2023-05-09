Сергей Цивилев: «Мы никому не позволим переписать историю! Это наша гордость, это подвиг наших родных и близких»

Фото: ako.ru

КуZбасс вместе со всей Россией отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Цивилев приложил все усилия для сохранения традиции торжеств в честь бессмертного подвига наших предков. В регионе усилены меры безопасности. Однако в Кемерове и Новокузнецке по инициативе главы региона прошел марш Победы, а вечером состоится праздничный салют.

«Ни одну семью у нас в КуZбассе и в стране не обошла Великая Отечественная война. Сегодня история повторяется, и опять наши бойцы защищают неприкосновенность нашей Родины, наши традиционные ценности. На Победу работает вся страна, а празднование 9 мая проходит под девизом «Преемственность поколений воинов-освободителей». Поздравляю всех с этим великим праздником! Мы никому не позволим переписать историю! Это наша гордость, это подвиг наших родных и близких. Мы сделаем все, чтобы передать его нашим детям, чтобы у них было большое будущее. Желаю всем крепости, силы духа, и веры в нашу Победу! С праздником!», – обратился к кузбассовцам Сергей Цивилев.

Фото: ako.ru

Во главе торжественного марша был легендарный Т-34. На танке развевалась копия Знамени Победы. Поисковики несколько лет назад нашли эту боевую машину в районе боевых действий вблизи деревни Ловец на территории Невельского района Псковской области. За Т-34 следовала группа военнослужащих со знаменем 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. В торжественном строю по площади также прошли подразделения сотрудников ГУФСИН, УФССП, МЧС, учащиеся и преподаватели Президентского кадетского училища, губернаторских кадетских школ, студенты, юнармейцы. За пешими расчетами следовала военная техника и ретроавтомобили. Парад сопровождал сводный оркестр в составе Губернаторского духового оркестра, оркестра кемеровского Президентского кадетского училища, оркестра Главного управления МЧС России по КуZбассу.

Сергей Цивилев возложил цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Аллее Героев у Вечного огня.

Фото: ako.ru

В Кемерове в честь Великого праздника проходят исторические реконструкции и выступают фронтовые бригады. По областному центру курсирует «Бессмертный автополк» – ретроавтомобили с портретами героев, чьи имена носят кемеровские улицы.

Вечером на Университетском мосту состоится фейерверк. А завершится празднование Дня Победы в Кемерове акцией «Лучи Победы». Прожекторы осветят стелу «Город трудовой доблести» в парке Победы им. Г.К. Жукова.

В Новокузнецке в честь День Победы состоялось возложение цветов на мемориальном комплексе «Бульвар Героев», в сквере 65-летия Победы, у памятника Воину Освободителю (Неизвестному Солдату), у памятника Шахтерам шахты Орджоникидзе, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади у памятника Воин – Созидатель.

Фото: ako.ru

Центральным действием марша Победы стал парад военизированной техники и воинских частей. Ветераны принимали поздравления в рамках акции «Фронтовая бригада». В их честь состоялись концертные программы «Поем всем двором».

Студенты кузбасских вузов по поручению Сергея Цивилева отправились в Волгоградскую область для участия в совместных с Волгоградским государственным аграрным университетом проектах в сфере патриотического воспитания в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве.