Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал о самочувствии Захара Прилепина

Состояние Прилепина нормальное, он получает всю необходимую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Состояние писателя Захара Прилепина, на которого недавно было совершено покушение, нормальное, ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», - цитирует Мурашко РИА Новости.

Напомним, в субботу, 6 мая, было совершено покушение на известного российского политика и писателя Захара Прилепина. Машина, в которой находился писатель и его товарищ, была взорвана на трассе под Нижним Новгородом. Как следствие, Прилепин получил ранения, а его друг умер. На следующий день политик был выведен из медикаментозной комы.

Позже сотрудники правоохранительных органов по делу о покушении на писателя задержали Александра Пермякова. В понедельник, 8 мая, СК предъявил ему обвинение в терроризме, а затем он был арестован судом на два месяца.

В свою очередь, в пресс-службе Прилепина заявили, что писатель узнал о том, что за ним охотятся спецслужбы Украины, еще в 2017 году.