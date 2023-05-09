Шольц призвал ЕС не бояться Парада Победы в Москве Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны оставаться сплоченными и не бояться «демонстрации силы» России на Параде Победы в Москве, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», – сказал политик в ходе выступления в Европарламенте.

Напомним, 9 мая в ЕС отмечается День Европы. Кроме того, теперь День Европы ежегодно будет отмечаться 9 мая на Украине – соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 9 мая, в Москве прошел парад в честь 78 годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. Его по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых прошли солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы. В этом году в параде участвовали бойцы специальной военной операции на Украине.

Перед началом парада президент России Владимир Путин лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья. В ходе своей речи глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным.