В Пакистане задержали бывшего премьер-министра Имран Хана Фото: REUTERS

Представители Министерства внутренних дел Пакистана задержали бывшего премьер-министра исламской республики и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хана. Об этом рассказывает телеканал Geo-TV.

По имеющейся информации, его взяли под стражу в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст».

Он прибыл в здание суда для того, чтобы внести залог по другим делам, которые уже были возбуждены в отношении него, но согласно имеющейся информации, Имран Хан покинул территорию вместе с сотрудниками правопорядка на черном пикапе.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Анапе задержали бывшего депутата, который два года находился в розыске за мошенничество на сумму в 107 миллионов рублей. Его лишили полномочий за недостоверность сведений, которые он указал в декларации о доходах.