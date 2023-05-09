Шольц хочет выступить против правила единогласия при принятии решений в ЕС

Шольц хочет предложить отмену правила единогласия при принятии решений в ЕС Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет призвать страны Евросоюза к структурной реформе и отмене правила единогласного принятия решений.

По информации Bloomberg, с таким предложением политик намерен выступить на заседании Европарламента во вторник, 9 мая. Отмечается, что глава правительства ФРГ рассчитывает, благодаря такой реформе внешнеполитические решения и решения по налогово-бюджетной политике будут приниматься быстрее.

Кроме того, издание сообщает, что Шольц может предложить реформу энергетического рынка ЕС и создание общей сети и инфраструктуры для хранения энергоносителей.

Напомним, ранее канцлер Германии уже призывал страны ЕС постепенно отходить от правила единогласия во внешней политике, налогообложении и иных вопросах, а также продолжать расширение на восток для усиления своего влияния в глобальных вопросах.