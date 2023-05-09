Российские дипломаты в Праге возложили цветы на мемориале красноармейцев Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Посол Российской Федерации в Праге Александр Змеевский и остальные дипломаты российского посольства, возложили цветы на мемориале красноармейцев. Об этом рассказали РИА Новости со слов советника-посланника посольства Николая Брякина.

— Утром 9 мая посол России в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники посольства возложили цветы на мемориале красноармейцев, погибших при освобождении в 1945 году Чехословакии от немецких оккупантов, — сообщает Брякин.

Сам мемориал находится на Ольшанском кладбище в центральной части Праги. Известно, что от немецких нацистов погибло более 140 тысяч красноармейцев при освобождении Чехословакии.

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