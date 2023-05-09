Во Львове слушавшим Григория Лепса мужчинам выдали повестки в военкомат

Во Львове слушавшим Григория Лепса мужчинам выдали повестку в военкомат Фото: REUTERS

Во Львове водитель и пассажир Range Rover, которые громко слушали песни российского певца Григория Лепса, получили повестки в военкомат.

Как сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Львовской области, мужчины «сначала громко слушали музыку» в центре Львова, а потом полезли в драку с мужчиной, сделавшим им замечание.

Уточняется, что водителем внедорожника оказался 26-летний житель Донецкой области, а его агрессивно настроенным пассажиром – 20-летний житель Одессы. Мужчин отвезли в районное управление полиции, где составили протокол за хулиганство, а затем вручили повестки в военкомат.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года на Украине запретили слушать и транслировать российскую музыку в общественных местах и медиа. Ее нельзя включать на радиостанциях, телевидении, в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, в развлекательных заведениях, кинотеатрах, гостиницах, ресторанах, в общественном транспорте и в общественном пространстве.