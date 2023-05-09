Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде почетное звание гвардейской Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал два указа о присвоении почетных наименований 291-1 артиллерийской бригаде и 55-му отдельному вертолетному полку. Документы во вторник, 9 мая, были выложены на портале правовой информации.

Почетное наименование «гвардейская» 291-й артиллерийской бригаде присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

По той же причине почетное наименование "гвардейский" получил 55-й отдельный вертолетный Севастопольский ордена Кутузова полк.

Оба указа вступают в силу с момента их опубликования.

Ранее российский лидер подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 35-й зенитной ракетной бригаде и 53-й зенитной ракетной бригаде. Кроме того, Путин присвоил наименование "гвардейский" 228-му Ленинградско-Павловскому мотострелковому Краснознаменному полку.

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