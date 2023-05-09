Посол России в Польше рассказал подробности инцидента на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев Фото: пресс-служба МИД России

Срыв памятной церемонии на мемориальном кладбище в Варшаве, где российским дипломатам не дали возложить цветы к могилам советских солдат, был спланирован польскими властями, считает посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Фактически церемония была второй год кряду сорвана. Оказывается, вот эта акция протестующих получила разрешение варшавских властей, а наша церемония возложения такого разрешения не получила. Нисколько не сомневаюсь том, что эта акция была спланирована, отому что наши польские не партнеры на сей раз постарались сделать так, чтобы внешне все выглядело пристойно», – заявил он в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам посла, МИД Польши был предупрежден о планах российской дипмиссии провести памятное мероприятие на мемориальном кладбище Варшаве еще в апреле. Как отметил дипломат, срыв церемонии был осуществлен грамотно и без попыток оскорбления самого действия, а только словесным поношением. Андреев уточнил, что толпа не нанесла травм никому из российских дипломатов – все свелось к блокировке дороги к кладбищу.

«Требовали, в частности, чтобы посол снял георгиевскую ленточку, поскольку ее ношение в Польше якобы запрещено. Это неправда – георгиевская ленточка не относится к числу символов, запрещенных в Польше. Обзывались: фашисты, убийцы, долой и все такое прочее. Ну, и шумовое оформление», – рассказал он.

Дипломат добавил, что российская сторона подумает над ответными мерами. Как полагает посол, особого смысла в этом нет, поскольку с формальной точки зрения срыв церемонии был обставлен грамотно.

Напомним, во вторник, 9 мая, посол России Сергей Андреев и другие российские дипломаты не смогли возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Собравшаяся на кладбище толпа помешала им пройти к мемориалу и почтить память солдат, погибших в боях за освобождение Польши. В это же время один из организаторов шествия потребовал от российского посла снять георгиевскую ленту.

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