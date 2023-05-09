ФСБ зафиксировала рост числа въезжающих в Россию из стран Балтии, Финляндии и Польши Фото: Иван ВИСЛОВ

Количество въезжающих в Россию граждан Евросоюза по итогам трех месяцев текущего года выросло на 11,8%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности РФ.

Отмечается, что в 2023 году граждане ЕС уже совершили 113,9 тысяч поездок, а в прошлом году – 101,9 тысяч. По информации ФСБ, чаще других в РФ приезжали из Прибалтики, Финляндии и Польши.

Так, граждане Эстонии совершили в Россию 20,7 тысяч поездок, а Финляндии – 23,6 тысяч, что в два и в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Количество поездок в РФ граждан Польши выросло на 69%, Литвы – на 42,5%, Латвии – на 31,7%.

Как писал сайт KP.RU, ранее страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан РФ. На сайте министерства иностранных дел Эстонии отмечалось, что ограничение введено для всех граждан России, имеющих действительную шенгенскую визу, полученную как для туристической или бизнес-поездки, так и для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.