В ЕК сообщили, что новый пакет антироссийских санкций направлен на борьбу с обходом ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После принятия одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против России в Еврокомиссии сообщили, что будут концентрироваться на борьбе с обходом действующих ограничений. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

— Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций, — заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, что KP.RU рассказывал о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, который она анонсировала в своем Twitter-аккаунте. Она посчитала Киев подходящим местом, чтобы встретить День Европы.

Ранее стало известно, что Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира за год жестких санкций. На фоне «жестких санкций» экономика России не только не ослабла, но и сильно окрепла, а попала в топ крупнейших экономик впервые с 2014 года.