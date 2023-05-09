Посол России в Великобритании Келин возложил цветы к военному мемориалу в Лондоне Фото: Вадим ПОПОВ

Посол России в Великобритании Андрей Келин, вместе с группой других дипломатов из союзных РФ государств, возложил цветы к советскому мемориалу в Лондоне, посвящённому памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Сообщается, что вместе с Келиным участие в акции почтения памяти великих советских воинов приняли послы ряда стран, выступающих на стороне России в современном западно-российском информационно-экономическом конфликте.

Цветы к мемориалу возложили дипломатические представители Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Туркмении. Присоединился также посол Армении.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Латвии полиция проводит рейды в общественных местах, арестовывая людей, которые приносят цветы к памятникам советским воинам. Латвийские силовики возбудили уже девять административных и одно уголовное дело по этому поводу.

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