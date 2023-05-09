МИД Украины назвал аморальным присутствие лидеров стран СНГ на Параде Победы в Москве Фото: REUTERS

Представитель МИД Украины Олег Николенко во вторник, 9 мая, у себя в социальных сетях опубликовал позицию министерства по поводу участия в Параде Победы в Москве глав стран Содружества Независимых Государств. Он заявил, что в украинском МИД считают произошедшее «аморальным и недружественным шагом» по отношению к Киеву.

Напомним, что в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве, приняли участие премьер-министр Армении, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Рассматриваем участие лидеров указанных зарубежных государств как аморальный и недружественный шаг к Украине», — отметил Николенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Россию отправились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Прилетел в Москву и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Лидеры стран СНГ приняли участие в Параде Победы, а также в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел в Кремле.

Напомним также, что во вторник, 9 мая, в Москве состоялся разговор между Путиным и Токаевым, в рамках которого главы государств подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства между Россией и Казахстаном.

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