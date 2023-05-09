Молдавский политик Илан Шор назвал незаконными штрафы граждан за георгиевские ленты в День Победы Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Полиция Молдавии не имела никакого права заниматься выписыванием штрафов и заведением административных дел в отношении граждан, которые носят георгиевские ленты в День Победы. Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, в беседе с агентством РИА Новости.

«Когда 90% жителей страны считают 9 Мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править», — заявил Шор.

По словам политика, поступок молдавских властей можно расценивать только как «мерзкий, подлый и трусливый». Шор уверен, что действующий в республике режим очень жестоко ответит за унижение собственных граждан, которые просто хотят почтить память своих героических предков.

Ранее KP.RU сообщил о том, что полиция Молдавии требует у участников праздничных мероприятий снимать георгиевские ленточки. На тех, кто отказывается это делать, начинают собирать досье и снимают их лица на камеру.

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