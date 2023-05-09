Полиция препятствовала участникам акции «Бессмертный полк» в Берлине Фото: REUTERS

Полиция Берлина препятствовала шествию «Бессмертного полка», несколько раз останавливая его участников на пути к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.

Как пишет РИА Новости, по пути шествия, в котором приняли участие более тысячи человек, по обе стороны дороги и впереди самой колонны выстроились сотрудники правоохранительных органов. Они несколько раз останавливали участников акции, напоминая в громкоговорители о том, что ношение запрещенных российских флагов и символики несет за собой ответственность.

Тем, у кого были с собой символы Победы, пришлось прятать их под одеждой или убирать в сумки. Хотя таких, как отмечает агентство, было очень мало.

Кроме того, в этом году участникам акции впервые за всю историю проведения шествия в Берлине запретили почтить минутой молчания павших советских содатов на площади перед памятником.

Как ранее писал сайт KP.RU, во вторник, 9 мая, толпа помешала послу РФ Сергею Андрееву и другим российским дипломатам возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. А один из организаторов шествия потребовал от российского посла снять георгиевскую ленту.

В этот же день в Латвии прошли задержания местных жителей, которые хотели отпраздновать День Победы, возложив цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны, либо пройдя по улицам городов с символикой праздника. Сообщалось как минимум о шести задержаниях.

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