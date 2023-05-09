Алла Пугачёва поделилась в соцсетях архивными фотографиями ветеранов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная российская певица Алла Пугачёва опубликовала в своих социальных сетях архивные фотографии с ветеранами Великой Отечественной войны, приурочив это к празднованию Дня Победы.

«Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», - подписала Пугачёва снимки.

Алла Пугачёва поделилась в соцсетях архивными фотографиями ветеранов, фото: соцсети Аллы Пугачёвой

Фотографии примадонна взяла из фильма документального «Пришла и говорю» (1985), в котором сама когда-то сыграла главную роль. На одной из фотографий Пугачёва сидит за праздничным столом в окружении людей в мундирах, украшенных многочисленными орденами и медалями. Эта встреча проходила в квартире матери певицы, Зинаиды Архиповны, в Москве.

Алла Пугачёва поделилась в соцсетях архивными фотографиями ветеранов, фото: соцсети Аллы Пугачёвой

Напомним, что мать Аллы Пугачёвой в годы Великой Отечественной войны также служила на фронте, и была в составе подразделения противовоздушной обороны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 3 мая 2023 года Пугачёва, прежде покинувшая Россию по политическим соображениям, вернулась в страну чтобы проститься с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.