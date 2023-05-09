Захарова отреагировала на слова МИД Украины о лидерах стран СНГ фразой «фашистов забыли спросить» Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием после того, как министерство иностранных дел Украины назвало участие лидеров стран СНГ в Параде Победы в Москве аморальным и недружественным шагом по отношению к Киеву. Дипломат подчеркнула, что «фашистов забыли спросить».

В своем Telegram-канале она также рассказала, что украинское агентство УНИАН спросило у своих читателей, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения РФ те предпочли бы увидеть следующими жертвами теракта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

«Вот прямо так. У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она отметила, что в опросе уже приняли участие 50 тысяч человек, а «в списке на казнь» оказались Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселёв, Сергей Мардан и Семён Пегов. Дипломат также заявила, что никто из украинских властей не «одёрнул своих подопечных», не последовало реакции и профильных международных структур.

«Не для того это озверевшее отребье выращивали. Очередному американскому сукину сыну всё сойдёт с рук. Даже, как в данном случае, прямое подстрекательство к совершению терактов», — заявила Захарова.

Она напомнила о «розыскных списках» врагов, которые составлялись в Третьем рейхе. В них входили деятели искусств, культуры, науки и политики, и их следовало ликвидировать в первую очередь.

«Киевский режим пошёл ещё дальше: вовлекать всё общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошёл учителя», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее украинский МИД заявил, что присутствие глав стран Содружества Независимых Государств на праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве является «аморальным и недружественным шагом» по отношению к Киеву.

Как писал сайт KP.RU, в Россию с рабочими визитами прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Главы стран СНГ приняли участие в Параде Победы, который прошел на Красной площади в Москве, а также в неформальном завтраке с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.