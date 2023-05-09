Полковник США Макгрегор призвал Запад нормализовать отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор переговорил с кандидатом в президенты Америки Робертом Кеннеди-младшим, заявив ему о необходимости срочно налаживать отношения с Россией, ради достижения мира на земле и извлечения выгоды для Штатов.

«Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий», - говорит военный.

Макгрегор уверен, что администрация действующего президента США Джо Байдена совершенно потеряла страх перед глобальным кризисом, в который ставит собственную страну, подталкивая Россию к открытой конфронтации. При этом, в прошлом, Вашингтон и Москва были крайне эффективными и полезными друг другу союзниками, напоминает полковник.

«Мы должны относиться к ним как к равным, а не как к врагам. <...> Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными», - добавил Макгрегор.

Ранее KP.RU сообщил о том, что прямо сейчас спецслужбы и правоохранители США составляют уголовные дела в отношении Джо Байдена и членов его семьи.