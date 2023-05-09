В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель во вторник, 9 мая, заявил, что в стране были пресечены попытки совершения террористических актов в преддверии празднования Дня Победы.

«Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы», — цитирует Тертеля агентство БЕЛТА.

Глава КГБ пояснил, что все подобности будут обнародованы в среду, 10 мая. Однако он рассказал, что были задержаны несколько человек, которые вели подготовку к терактам. Тертель также сообщил, что президент страны Александр Лукашенко проинформирован о произошедшем.

«Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Знаем, что за этим стоят спецслужбы», — уточнил Тертель.

Он добавил, что обстановка в мире сейчас «очень и очень беспокойная». «Мы ждем эскалации обстановки вокруг нашей страны. Работаем по поручению президента над тем, чтобы не произошло ничего, что могло бы нарушить спокойствие наших граждан. Делается для этого все необходимое», - заявил глава КГБ.

Как писал сайт KP.RU, ранее КГБ Белоруссии провел спецоперацию по задержанию подозреваемого в атаке на аэродром в Мачулищах. Им оказался гражданин Украины, представившийся как Николай Швец. Он рассказал, что работал на СБУ и контактировал с ними в Киеве. Для атаки он использовал два дрона, которые получил уже на территории Белоруссии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о терроризме.