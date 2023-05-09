EUobserver: ЕК считает, что ФРГ нужно отказаться от поступлений нефти через трубопровод "Дружба" Фото: REUTERS

Германии нужно отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба», эта мера должна стать очередной в санкционном списке по отношению к России. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, пишет издание EUobserver со ссылкой на проект соответствующего документа.

«Временное исключение, предоставленное Германии для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться», — сказано в документе.

В то же время, EUobserver пишет, что Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать нефть, поступающую по «Дружбе».

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что за период с 1 по 29 января через нефтепровод «Дружба» не было прокачано ни одной тонны черного золота в Германию, тогда как по экспортному графику в ФРГ должно быть направлено по трубопроводу 10 тысяч тонн нефти только в январе. Тогда же сообщалось, что план по поставкам нефти в Германию на первый квартал 2023 года сократился в годовом выражении в 126 раз.