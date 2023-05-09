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НовостиОбщество9 мая 2023 16:58

Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде показали жителям эстонской Нарвы

Концерт был организован так, что посмотреть его могли люди по обоим берегам реки Нарвы
Сергей КУДРИН
Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде показали жителям эстонской Нарвы, фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде показали жителям эстонской Нарвы, фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области, в городе Ивангород, расположенном через реку от эстонского города Нарва, прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Мероприятие было организовано таким образом, чтобы посмотреть его могли не только россияне, но и граждане Эстонии. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — процитировал Дрозденко слова президента России Владимира Путина.

Сообщается, что жители Нарвы также вышли на свою набережную, чтобы отпраздновать День Победы и посмотреть российское мероприятие. Концертную площадку установили прямо на берегу, обратив её в сторону эстонского города, как подарок эстонцам, желающим присоединиться к празднованию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что посол России в Великобритании Келин, вместе с послами дружественных России стран, возложил цветы к советскому мемориалу в Лондоне.