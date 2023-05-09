Столтенберг: Все страны НАТО согласны принять Украину в альянс, но мы не знаем когда это произойдёт Фото: REUTERS

Все страны-члены Североатлантического альянса готовы и хотят принять Украину в свои ряды, и сейчас единственный актуальный вопрос - когда именно это произойдёт. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

«Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», — говорит Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в настоящий момент специалисты Альянса активно работают с украинскими чиновниками в вопросах интеграции, замены советских институтов и стандартов на западные, но прежде всего стоит вопрос, якобы, «победы Украины над Россией». Столтенберг отметил, что если этой победы не случится, то и говорить о вступлении Киева в НАТО не будет никакого смысла.

Столтенберг добавил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Киеву, но, якобы, будет стараться делать это так, чтобы не наращивать эскалацию конфликта. Также генсек Альянса подчеркнул, что их объединённые силы подготовили военную мощь в виде девяти бригад, в которые входят 230 танков и современное тяжёлое вооружение. Предназначение этих подразделений Столтенберг не озвучил.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Киеве надеются на то, что НАТО пригласит Украину в свои ряды 11-12 июля 2023 года.