Американский политолог Харрис предрёк мрачное будущее для Украины Фото: REUTERS

После того как в Европе сформируется новая архитектура безопасности - ни одна из ведущих в регионе сил, ни Россия, ни НАТО, не примут Украину под так называемый «ядерный зонтик». Об этом заявил американский политолог, доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, в статье для 19FortyFive.

«Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря - Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс - с другой. <...> Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», - пишет Харрис.

По мнению американского учёного, несмотря на все те шаги, которые предприняло украинское руководство для угождения коллективному Западу и вступления в ряды НАТО, доступ к защите от ядерного оружия, на которое в Киеве так надеются, Украина никогда не получит.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему неизвестно, когда Украина будет принята в Североатлантический альянс, и что в этом деле всё зависит от итогов конфликта.