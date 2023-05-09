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НовостиПолитика9 мая 2023 18:19

Американский политолог Харрис предрёк мрачное будущее для Украины

Харрис: После принятия новой архитектуры безопасности ни Россия, ни НАТО не примут Украину
Сергей КУДРИН
Американский политолог Харрис предрёк мрачное будущее для Украины

Американский политолог Харрис предрёк мрачное будущее для Украины

Фото: REUTERS

После того как в Европе сформируется новая архитектура безопасности - ни одна из ведущих в регионе сил, ни Россия, ни НАТО, не примут Украину под так называемый «ядерный зонтик». Об этом заявил американский политолог, доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис, в статье для 19FortyFive.

«Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря - Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс - с другой. <...> Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», - пишет Харрис.

По мнению американского учёного, несмотря на все те шаги, которые предприняло украинское руководство для угождения коллективному Западу и вступления в ряды НАТО, доступ к защите от ядерного оружия, на которое в Киеве так надеются, Украина никогда не получит.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему неизвестно, когда Украина будет принята в Североатлантический альянс, и что в этом деле всё зависит от итогов конфликта.