Блинкен: Украине дали всё необходимое вооружение для контрнаступления Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился на пресс-коференции с главой Министерства иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, где заявил, что Украина уже получила от Запада всё необходимое вооружение, которое может понадобиться ВСУ для «успешного» контрнаступления. Трансляцию встречи вёл YouTube-канал PBS NewsHour.

«Как я уже неоднократно говорил, речь не только об оружии, но также и об обучении. <…> По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям», - говорит Блинкен.

Несмотря на такие заявления госсекретаря, США продолжают поставлять киевскому режиму всё новые и новые партии вооружения и военной техники, также как и страны Евросоюза. Особенно яро на этом фоне выступает Польша, недавно передавшая Украине десять истребителей МиГ-29.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 9 мая 2023 года американцы объявили о новом пакете военной помощи Украине, сумма которого составит 1,2 млрд долларов.