Полковник Макгрегор: Зеленский хочет втянуть Вашингтон в военный конфликт с Москвой

Полковник Макгрегор считает, что Зеленский попытается втянуть США в военный конфликт с Россией. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться втянуть Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией. Такое развитие событий допустил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор назвал киевский режим «отчаявшимся», указав на невосполнимые потери, которые понесла украинская армия.

«Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных», - отметил эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев надеется получить приглашение в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля 2023 года.

Тем временем американский политолог, доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис предрек мрачное будущее для Украины. После того как в Европе сформируется новая архитектура безопасности - ни одна из ведущих в регионе сил, ни Россия, ни НАТО, не примут Украину под так называемый «ядерный зонтик», считает эксперт.

Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже получила от Запада всё необходимое вооружение, которое может понадобиться ВСУ для «успешного» контрнаступления.