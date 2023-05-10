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НовостиПолитика9 мая 2023 21:21

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В регионе объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области. Фото носит иллюстративный характер.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS

Несколько взрывов произошли в Днепропетровской области Украины поздним вечером во вторник 9 мая. Об этом пишет украинское издание «Страна». При этом по данным специализированного сервиса министерства цифровой трансформации Украины в этом регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы во вторник, 9 мая, сообщили очевидцы. Мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.

Также сообщалось, что в Черниговской и Сумской областях Украины прогремел ряд мощных взрывов. Ранее было известно о том, что в этих регионах включили сигнал воздушной тревоги.

Тем временем жителей Запорожья временно эвакуируют в безопасные районы из-за участившихся обстрелов. Людей отвезут в другие населенные пункты региона.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.