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НовостиПолитика9 мая 2023 22:06

Politico: США не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности

Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты, аналогичные тем, которые намерена поставить Великобритания
Мария ПАВЛОВА
США не будут поставлять Киеву ракеты большой дальности.

США не будут поставлять Киеву ракеты большой дальности.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине ракеты большой дальности, в частности, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом пишет издание Politico во вторник 9 мая.

В то же время Вашингтон будет продолжать поставлять Киеву средства ПВО, в том числе комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику, уточняет издание со ссылкой на собственные источники.

Напомним, власти Великобритании рассматривают возможность отправки Киеву ракет большой дальности. Речь идет о ракетах с дальностью действия до 300 километров.

В то же время Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму 1,2 млрд долларов. Об этом во вторник, 9 мая, заявил Пентагон. Украина получит средства для усиления противовоздушной обороны и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.