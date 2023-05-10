Politico: США не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности

США не будут поставлять Киеву ракеты большой дальности. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине ракеты большой дальности, в частности, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом пишет издание Politico во вторник 9 мая.

В то же время Вашингтон будет продолжать поставлять Киеву средства ПВО, в том числе комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику, уточняет издание со ссылкой на собственные источники.

Напомним, власти Великобритании рассматривают возможность отправки Киеву ракет большой дальности. Речь идет о ракетах с дальностью действия до 300 километров.

В то же время Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму 1,2 млрд долларов. Об этом во вторник, 9 мая, заявил Пентагон. Украина получит средства для усиления противовоздушной обороны и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.