Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41,3 процента

Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается. Фото: REUTERS

Товарооборот между РФ и КНР значительно вырос. Об этом сообщает главное таможенное управление Китая в обнародованных во вторник 9 мая отчетах.

Сообщается, что рост товарооборота в январе-апреле 2023 года увеличился на 41,3 процента. Так, поставки из Китая в Россию выросли на 67,2 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а из России в Китай было поставлено товаров на 24,8 процента больше, чем за январь-апрель 2022 года.

Тем временем экономист Зубец выразил мнение, что Китай может стать главным экономическим партнером России. Пять главных фактов о том, что дружба с Китаем реально даст России и россиянам, здесь на KP.RU.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие России и Китая стабилизирует мир.