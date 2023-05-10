Экс-генерал из Греции оценил возможности ВСУ в плане контрнаступления. Фото: REUTERS

Киев не располагает возможностями для успешного контрнаступления. Такое мнение высказал экс-генерал-майор из Греции Павлос Христу.

По мнению Христу, ВСУ «до сих пор держатся» потому, что боевые действия ведутся на ограниченной территории.

«Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить», - сказал Христу в интервью РИА Новости.

Павлос Христу - генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции.

«В какой-то момент они могут начать контрнаступление. Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Его не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями», - сказал Христу.

Тем временем западные союзники Киева начинают пересматривать свое отношение к участию Китая в дипломатическом решении конфликта на Украине, а также допускают, что возможная попытка контрнаступления ВСУ может «подготовить почву» для мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили десятки отрядов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

Также сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не стоит рассматривать контрнаступление украинских войск, как решающее сражение, «которое все решит».