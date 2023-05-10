Пушков: заявление США о невозможности возвращения Сирии в ЛАГ не изменит новую реальность

Российский сенатор Пушков высказался по поводу реакции США на возвращение Сирии в ЛАГ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вашингтон проиграл схватку за Сирию, и его заявление, что Дамаск якобы не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не сможет изменить новую реальность. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, вскоре после начала конфликта в Сирии ЛАГ приостановила участие этой страны в деятельности организации и отозвала своих наблюдателей.

Ранее Ливан призвал восстановить членство Сирии в ЛАГ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аднан Мансур.

Как писал сайт KP.RU, в апреле министры иностранных дел Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ во время консультаций по членству Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в сирийской Джидде призвали к возвращению страны в «арабское лоно».

В Москве приветствуют возвращение Сирии к работе Лиги арабских государств (ЛАГ), об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.