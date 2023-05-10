Уральские артиллеристы поразили снайперским выстрелом танк ВСУ на расстоянии более 10 километров

Российские артиллеристы подбили танк ВСУ снайперским выстрелом на расстоянии более 10 км. Фото: Александр КОЦ

Уральские артиллеристы поразили танк ВСУ на расстоянии в 10,5 километра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца российской армии Андрея Медведева. Это произошло на Донецком направлении. Украинский танк был поражен снайперским выстрелом снарядом калибра 122 миллиметра.

Российский военнослужащий рассказал об особенностях работы российских артиллеристов.

«Есть особенность, что подразделения работают не в составе дивизионной батареи, а отдельно, поорудийно. Исключается скученность техники и личного состава. Каждое орудие — это отдельное огневое средство и работает по отдельной цели», - сказал Медведев.

Тем временем вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.

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