Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить на Украине танки, военный транспорт, ПВО и боеприпасы

Оборонный концерн из ФРГ планирует организовать на Украине производство танков и боеприпасов. Фото: REUTERS

Оборонный концерн Rheinmetall (ФРГ) планирует организовать на территории Украины танков, снарядов, ПВО и военного транспорта. Об этом на собрании акционеров во вторник 9 мая заявил глава концерна Армин Паппергер.

«Помимо планов возможного производства на Украине нового танка «Panther» разработки Rheinmetall, о которых известно уже два месяца, он также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов», - пишет издание Welt.

Сообщается, что договоренностей с украинскими партнерами германский концерн предполагает достичь в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине ракеты большой дальности, в частности, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

Тем временем военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.

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