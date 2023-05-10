Российские военные уничтожили группу противника на авдеевском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили группу бойцов ВСУ. Это произошло на авдеевском направлении. Спеценазовцам Южной группировки войск РФ пришлось работать под плотным огнем украинской артиллерии, пишет РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Даг».

«Противник находился в окопах в количестве 7-8 человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850-900 метров», - рассказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что уральские артиллеристы поразили танк ВСУ на расстоянии в 10,5 километра. Это произошло на Донецком направлении. Украинский танк был поражен снайперским выстрелом снарядом калибра 122 миллиметра.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 мая, проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Тем временем вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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