Российская артиллерия сорвала три попытки ротации войск ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Три попытки ВСУ провести ротацию на купянском направлении сорваны артиллерией российской группировки войск «Запад». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбицкого.

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», - сказал Зыбицкий.

Руководитель пресс-центра добавил, что в районе урочища Волчий уничтожена самоходная артиллерийская установка ВСУ 2СЗ «Акация». Использовалась реактивная система залпового огня «Град».

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа под огнем артиллерии ВСУ уничтожили группу противника на авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что уральские артиллеристы поразили танк ВСУ на расстоянии в 10,5 километра. Это произошло на Донецком направлении. Украинский танк был поражен снайперским выстрелом снарядом калибра 122 миллиметра.

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