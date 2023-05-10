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НовостиВ мире10 мая 2023 4:39

Госдеп США разработал ИИ для выявления «российской дезинформации»

При этом доказательств распространения Россией фальсификационных текстов не приведено
Роман ПОЛОСИКОВ
Госдеп США разработал ИИ для выявления «российской дезинформации»

Госдеп США разработал ИИ для выявления «российской дезинформации»

Фото: REUTERS

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о разработке агрегатора на базе искусственного интеллекта, который позволит обнаруживать в интернете «российскую дезинформацию». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в неправительственной организации Freedom House.

Он добавил, что власти США «работают над решением масштабной проблемы с дезинформацией в интернете».

По словам Блинкена, от России «идет постоянный поток неверной информации о ходе специальной военной операции». Однако ни одного доказательства этих слов он привести не смог.

Ранее в Пентагоне заявляли, что до смерти бояться систем генеративного искусственного интеллекта, подобного ChatGPT. Американские политики отмечают, что люди доверяют подобным ИИ даже в случаях, когда они ошибаются. Такие технологии могут стать идеальным сервисом для распространения ложной информации, а для борьбы с этим у Пентагона нет инструментов.