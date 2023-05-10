Госдеп США разработал ИИ для выявления «российской дезинформации» Фото: REUTERS

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о разработке агрегатора на базе искусственного интеллекта, который позволит обнаруживать в интернете «российскую дезинформацию». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в неправительственной организации Freedom House.

Он добавил, что власти США «работают над решением масштабной проблемы с дезинформацией в интернете».

По словам Блинкена, от России «идет постоянный поток неверной информации о ходе специальной военной операции». Однако ни одного доказательства этих слов он привести не смог.

Ранее в Пентагоне заявляли, что до смерти бояться систем генеративного искусственного интеллекта, подобного ChatGPT. Американские политики отмечают, что люди доверяют подобным ИИ даже в случаях, когда они ошибаются. Такие технологии могут стать идеальным сервисом для распространения ложной информации, а для борьбы с этим у Пентагона нет инструментов.